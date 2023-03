Volle bak bij avond over ‘toekomstig wonen’ in Hilvarenbeek: ‘Denk nu al na over dit onderwerp’

HILVARENBEEK - De start van de campagne ‘Toekomstig wonen begint nu’ afgelopen woensdagavond in Cultureel Centrum Elckerlyc te Hilvarenbeek is bezocht door 250 belangstellenden. Doel van deze campagne is ouderen bewust maken over het wonen van senioren in de toekomst.

Inleider van de avond was Ad Broeders die sprak namens de twee Katholieke Bonden van Ouderen binnen de zes kernen van de gemeente. Hij was blij met de hoge opkomst. ,,We willen in eerste instantie de jonge senioren vanaf 50 jaar en ouder bereiken. Het is namelijk een onderwerp waar je al vrij jong over moet gaan nadenken.” En die boodschap blijkt onder de ouderen in de gemeente Hilvarenbeek al aardig te zijn geland.

Vergrijzing in Hilvarenbeek

Projectcoördinator Els van Daal van de KBO-Brabant schetste in haar presentatie dat in de periode van 2020 tot 2040/2050 de vergrijzing aanzienlijk zal stijgen. In 2040 heeft gemiddeld 27 procent van de bevolking in Noord-Brabant een leeftijd van 65 of hoger. In de gemeente Hilvarenbeek zal dat zelfs boven de 30 procent uitkomen.

Dat heeft volgens Van Daal grote effecten op het gebied van bijvoorbeeld de woningbouw en de zorg. ,,Mij valt nu op dat bij publicaties over de verkiezingen en waar de partijen mee bezig zijn nergens vergrijzing als een belangrijk thema wordt genoemd. Er moeten nu echter maatregelen worden getroffen door de politiek om tijdig een antwoord te hebben op wat de komende 10 tot 20 jaar gaat gebeuren. ”

Quote We moeten echt met elkaar gaan kijken van wat is er nodig. Hoe kunnen we mensen daarop voorberei­den? En hoe kunnen we dat vooral samen doen? Evert Weys, burgemeester

Volgens de KBO-Brabant moet er bij de woningbouw voorrang worden gegeven aan het bouwen van geschikte woningen voor senioren. Daarbij kan gedacht worden aan aangepaste woningen met technologie en digitale zorg. Dit mede ook omdat 85 procent van de senioren aangeeft liever in het eigen huis te willen blijven wonen.

Gesprek blijven voeren

Burgemeester Evert Weys - de enige bezoeker onder de 50 jaar – gaf aan dat de bijeenkomst hem ook aan het denken heeft gezet. ,,Ik denk dat het belangrijk is dat we het gesprek met elkaar voeren. Ik geloof er heel erg in dat de oplossingen voor de vraagstukken als deze niet in eerste instantie vanuit Den Haag naar ons toe zullen worden gebracht. Daar schetst men vooral wat de problemen zijn. Dat er verzorgingshuizen minder zullen komen en dat er vergrijzing is. We moeten echt met elkaar gaan kijken van wat is er nodig. Hoe kunnen we mensen daarop voorbereiden? En hoe kunnen we dat vooral samen doen?”

KBO-voorzitter Cees van Hoof geeft aan dat dit voor de gemeente Hilvarenbeek en de lokale politiek een hele uitdaging zal zijn. ,,In de nog vast te stellen woonzorgvisie van de gemeente moeten praktische en flexibele oplossingen komen te staan. Als senioren hun koopwoning willen verkopen, moeten er goede alternatieven voor ze zijn. We zijn dan ook benieuwd naar de rol van gemeente in deze kwestie. Die komt tijdens de vierde bijeenkomst van de campagne op 6 juli aan bod.’’

Volledig scherm Bezoekers van de informatieavond van de campagne ‘Toekomstig wonen begint nu’. © Jeroen Verhelst