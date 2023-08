Vogelaar Lex spot bijna 200 ooievaars: ‘Waarschijnlijk wordt de groep steeds groter’

RESTOTIP. Baar Fonza: “De fabelachti­ge zonsonder­gang krijg je er gratis bij”

Aan één van de mooie landelijke weggetjes aan de rand van Herenthout werd enkele weken geleden ‘Baar Fonza’ geopend. De zomerbar is zeker een bezoekje waard om te genieten van een prachtig uitzicht over de velden, een grote shelter waaronder je bij grote hitte kan schuilen voor de zon (of de regen) en de uitgebreide drankenkaart.