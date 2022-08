Vliegveld van Weelde vormt decor van grootschalige legeroefening

Turnhout Stad geeft opnieuw vier woningen in erfpacht op Begijnhof, een van de panden werd bewoond door kunstena­res Wenefrida Lewi

De stad Turnhout gaat opnieuw vier woningen op het Begijnhof in erfpacht geven. Een van de vier huizen werd ooit bewoond door Wenefrida Lewi die eerder dit jaar overleed. De excentrieke dame was een kunstenares die in heel Turnhout gekend was.

