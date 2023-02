Viertal aangehouden voor schoppen en slaan jongen (16) tijdens carnaval in Diessen

Voetbal eerste provinciale Wout Noeyens heeft met KBSK Retie nog ambities: “Plaats in de subtop moet ons doel blijven”

Na de spectaculaire derby tegen leider Berg en Dal, die door Retie met 3-4 werd verloren, kan het team van trainer Geert Persoons zich opmaken voor de ultieme droom in deze competitie. Net als vorig jaar is het de betrachting om na dertig speeldagen een plaats te bemachtigen in de subtop. Zondag wacht op dat vlak een uitdaging op het veld van Ranst, een dichte buur in het klassement.