Van een biddende valk tot smullende slakken; basisschool D’n Opstap heeft zijn eigen moestuin

KIJK. Rune (18) is dankzij Make a Wish en Viking Genoot­schap even een echte Viking: “Dit maakt hem dolgeluk­kig”

De 18-jarige Rune Theunis uit Tienen beleefde zondag een absolute topdag dankzij Make a Wish en het Viking Genootschap. Rune lijdt aan de zeldzame en ongeneeslijke ziekte Neurofibromatose type II. Zijn wens was altijd om naar Noorwegen te gaan op uitwisseling, maar zijn ziekte dwarsboomt die plannen. In ruil kreeg hij nu een boottochtje op een (kleine) reepclica van een vikingschip en in augustus mag hij met het gezin naar Noorwegen.