Uren kon coach Jan Wielink over korfbal praten, maar hij zal nooit meer bellen

Dieven dringen woning binnen

Politiezone Kempen Noord-Oost kreeg woensdag in de loop van de namiddag een melding binnen van een woninginbraak in de Nieuwe Stationsstraat in Weelde-Statie (Ravels). De inbraak werd wellicht gepleegd in de nacht van dinsdag op woensdag. De bewoners van het pand zijn met vakantie. De politie heeft daardoor nog geen zicht op de omvang van de buit.