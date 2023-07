Tweeling De Brouwer na twee jaar weer samen in het water

Fietsen langs de begijnho­ven van Turnhout en Hoogstra­ten op de Vlaamse feestdag

Zin om er even tussenuit te knijpen? Wij selecteren elke week de mooiste fiets- en wandelroutes in Vlaanderen: eentje in elke regio. Deze week staat alles in het teken van de Vlaamse feestdag. Zo fiets je van Turnhout naar Hoogstraten en weer terug langsheen de befaamde begijnhoven, die hun plekje verdiend hebben op de lijst van Vlaams cultureel erfgoed.