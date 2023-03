Trappistenabt: ‘Ik gun de jeugd zijn plezier en de monniken de rust van een leven in stilte en gebed’

OPINIEBERKEL-ENSCHOT - Mijn bezwaren namens de trappisten van Koningshoeven tegen Karnaval Festival , op 18 en 19 februari aan de Pijnendijk in Moergestel, hebben onder lezers van het Brabants Dagblad tot reacties geleid zonder dat ik daarvan op de hoogte was.

Een deel van de reacties was: de abt gunt de jongeren niets en het is maar één keer per jaar. Het tegendeel is waar.

Het technofestival had niet veel met carnaval te maken. Monniken leven in stilte. Maar er is meer dan geluidsoverlast. Er is stikstofuitstoot en er leeft in het gebied redelijk veel wild op en naast het terrein van het klooster, waaronder dassen, een oehoe, reeën en andere zeldzame dieren. En daar zijn we zuinig op.

Tevens is een deel van de Pijnendijk in bezit van het klooster en als eigenaar zijn we nooit op de hoogte gesteld. Maar eigenlijk zit daar niet de pijn.

We zijn nu drie weken verder en roeivereniging Vidar kondigt op 8 maart aan dat hetzelfde weekend het volgende evenement zich aandient. Twee dagen van tevoren lijkt me kort.

Dan krijgen we waarschijnlijk Decibel uit Hilvarenbeek nog en ik weet niet wat de Beekse Bergen nog van plan is te gaan organiseren. En dan hebben we ook nog de introductieweken op de roeivereniging.

Quote In plaats van alleen inkomsten moet de drijfveer een harmonieus evenwicht zijn, waarbij plaats is voor God en techno house met een volumeknop Dom Isaac Majoor, Abt van Koningshoeven

We hebben als abdij te maken met Oisterwijk, Hilvarenbeek en Tilburg. Elke gemeente organiseert het voor zichzelf en er is geen enkele coördinatie. Het zou zo maar kunnen dat men naast elkaar in hetzelfde weekend de geluidsknoppen openzet. Daarbij komt dan nog het voortdurende geluid van de A58 en de Bosscheweg.

Mijn zorg zit hem in het feit dat het festivalseizoen zich niet meer beperkt tot het voorjaar en de zomer. Men heeft de technologie om ook het najaar en de winter door te gaan. Ik gun de jeugd zijn plezier en ik gun de monniken de rust van een leven in stilte en gebed. Dat mag elkaar best wel eens bijten.

Maar als elk weekend de lampen in de kerk gaan meetrillen op het gedreun van de techno house gaat het wel wringen. En dat in een wonderschoon natuurgebied bij Tilburg.

Ik ben bang dat alleen de provincie er iets aan kan doen. In plaats van alleen inkomsten moet de drijfveer een harmonieus evenwicht zijn, waarbij plaats is voor God en techno house met een volumeknop.

Dom Isaac Majoor, abt van de trappisten van Koningshoeven