Tranen, een publiekswissel en weer een prijs bij afscheid

Herstel­lend kankerpa­tiënt Andrei (65) is al maand op zoek naar een huisarts: “Al vijftien praktijken gebeld, allemaal zaten ze vol”

Andrei Mihailiuc (65) uit Turnhout is al een maand op zoek naar een nieuwe huisarts, nadat zijn vorige dokter midden mei liet weten dat ze op pensioen ging. Bij vijftien huisartsenpraktijken kreeg hij echter te horen dat er bij hen geen plek is. Andrei, die herstelt van een operatie voor prostaatkanker, is de wanhoop nabij. “Voor voorschriften ga ik nu naar de dokter van wacht, hoewel dat helemaal niet de bedoeling is. Maar hoe moet ik anders mijn medicatie krijgen?”