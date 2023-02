Technofestival Awakenings keert terug naar Beekse Bergen, meer opties voor overnachten

Merksplas Dronken bestuurder rijdt tegen boom: gewond en rijbewijs kwijt

Een 37-jarige bestuurder is maandagvoormiddag gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Steenweg op Weelde in Merksplas. De bestuurder, een 37-jarige man met Poolse nationaliteit, verloor rond 10.20 uur de controle over het stuur van zijn wagen. De auto belandde tegen een boom langs de kant van de weg. De lichtgewonde bestuurder legde een positieve alcoholtest af. Zijn rijbewijs werd ingetrokken.

30 januari