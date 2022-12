Sven (21) sterft aan overdosis cocaïne: “Hij zou gaan samenwonen met zijn vriendin. Zonder die dealers leefde hij nu nog”

Merksplas Sport- en cultuurlau­re­a­ten gehuldigd

De gemeente Merksplas heeft haar sport- en cultuurlaureaten in de bloemetjes gezet. Tien verenigingen of personen werden gehuldigd. Tijdens de laureatenviering zetten we ook de dopjesactie in de kijker. Er werd voor zo’n 50 kg aan dopjes ingezameld. Met de opbrengst daarvan worden blindegeleidehonden opgeleid.

13 december