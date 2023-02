Studenten Thomas More zwemmen gratis in gemeentelijk zwembad

Studenten van Thomas More die in het bezit zijn van een Sportkaart van de hogeschool kunnen voortaan op vertoon van die sportkaart gratis binnen in het gemeentelijk zwembad van Ravels. “Met deze sportkaart sporten de studenten het ganse academiejaar in verschillende sportclubs en verenigingen in de buurt van de Thomas More Hogeschool. Deze sportkaart is te vergelijken met de SNS-pas, die er enkel is voor de leerlingen uit het secundair onderwijs”, klinkt het bij de gemeente Ravels. “Vanaf heden kunnen deze studenten dus ook in het gemeentelijk zwembad van Ravels terug om hun sport uit te oefenen.”