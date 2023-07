Stratenloop in Weelde gaat niet door: Pierenloop is volgende wedstrijd van Ravels Loopcriterium

Auto van Marvin (29) belandt op mysterieu­ze wijze in kanaal: “Drie uur voordien stond hij nog op oprit”

Vijftien maanden. Langer heeft Marvin Van Rooy (29) uit Arendonk niet van zijn droomauto kunnen genieten. Zijn Mercedes werd maandagnacht uit het kanaal Dessel-Kwaadmechelen gevist. Drie uur voordien stond de wagen nog onder de carport op de oprit. Het is voorlopig een raadsel wat er in die tijdspanne is gebeurd. “De politie heeft mij zelfs op de rooster gelegd”, getuigt Marvin.