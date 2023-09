MET VIDEO Jurering Brabants Lekkerste Bier: maken ál die exotische ingrediën­ten het bier wel beter?

HILVARENBEEK - Alsof de brouwers van gekkigheid niet meer weten wat ze in hun bier moeten stoppen. Van Javaanse kruiden tot cacao. De laatste trend: een scheut gin of cognac. Maar of dat ook Brabants Lekkerste Bier oplevert?