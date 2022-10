SNK Weelde brengt muzikale vertelling 'Help! De taart staat in brand!’

Oud-Turnhout Fietsster gewond na val bij uitwijkma­noeu­vre

In de Polderstraat in Oud-Turnhout is maandagochtend een fietsster gewond geraakt. Het ongeval gebeurde op het kruispunt met Heieinde. Het slachtoffer, een 46-jarige vrouw uit Arendonk, moest er uitwijken voor een auto en is zo ten val gekomen met haar fiets. De gekwetste fietsster is naar het ziekenhuis in Turnhout gebracht.

24 oktober