Scouts Ravels baat opnieuw zomerbar uit

Ravels Studenten bouwen amfithea­ter en nieuw speelter­rein aan scoutsloka­len

De scouts in Ravels beschikken voortaan over een eigen amfitheater met vuurkorf. Naast het amfitheater werd ook een volledig nieuw speelterrein aangelegd. Het hele project werd gerealiseerd door zes studenten van de bacheloropleiding Bouw van Thomas More. “Het terrein is voor iedereen vrij toegankelijk”, zegt burgemeester Walter Luyten.

24 juni