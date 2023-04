Scholekster kan veilig landen, maar ziet hij zo’n ‘pietenpaal’ wel zitten? Dat is de vraag in Goirle

“Op weg naar de kapper stopte hij op een parking om haar te verkrach­ten”: man (29) krijgt 6 jaar cel voor verkrach­ting van nichtje (15)

Zes jaar naar de gevangenis. Dat is het verdict voor een 29-jarige man uit Mol die zijn eigen nichtje van 15 jaar meermaals verkracht heeft. Hij deed zichzelf de das om toen hij in een dronken bui aan zijn zus vertelde dat hij het meisje een kus had gegeven. Toch kwam hij nog bijna weg met de verkrachtingen.