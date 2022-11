Sauna on Wheels focust zich voortaan op bouw van eigen ontwerpen: “Geen verhuur meer, dus ook andere naam”

RavelsJarenlang waren de sauna’s en hottubs van ‘Sauna on Wheels’ uit Ravels een vaste waarde op festivals zoals Rock Werchter. Intussen hebben Zoë Van Laarhoven en Anke Marynissen hun verhuuractiviteiten stopgezet. Ze focussen zich voortaan op het bouwen van hun zelf ontworpen sauna’s, hottubs en buitendouches. Dit weekend is iedereen welkom in hun ‘Wellnez Atelier’.

Zaakvoerders Zoë Van Laarhoven en Anke Marynissen richtten vijf jaar geleden het bedrijf ‘Sauna on Wheels’ op. Met succes want hun sauna’s en hottubs groeiden uit tot een vaste waarde op de glampings van festivals zoals Rock Werchter. En ook Flanders Open Rugby was een vaste klant van Sauna on Wheels. Na vijf jaar is Sauna on Wheels recent van naam veranderd. Het bedrijf heet voortaan Wellnez Atelier. Reden? De naam dekte de lading niet meer na het stoppen van de verhuuractiviteiten. “Naast onze verhuuractiviteiten bouwden we ook onze zelf ontworpen sauna’s, hottubs en buitendouches in ons atelier. We willen ons voortaan volledig focussen op het ontwerpen en bouwen van die projecten. Daarom hebben we de verhuuractiviteiten stopgezet”, vertellen zaakvoerders Zoë Van Laarhoven en Anke Marynissen.

Liefde voor hout

De nieuwe focus voor het bedrijf gaat dus gepaard met een nieuwe naam en logo. “Sauna on Wheels verwees te hard naar onze verhuuractiviteiten waardoor we genoodzaakt waren om van naam te veranderen”, vertelt Anke. “Onze nieuwe naam, Wellnez Atelier, verwijst naar ons hoofddoel en dat is het ontwerpen en bouwen van sauna’s, hottubs en buitendouches, en dat met veel liefde voor het hout.”

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Een sauna en hottub van Wellnez Atelier. © RV

Met Wellnez Atelier willen Zoë en Anke het Scandinavisch gevoel naar België brengen. “We hopen dat mensen heel even de pauzeknop kunnen indrukken. ‘Efkes rust en ’s niks doen’ zoals we hier in de Kempen zeggen. Omdat we ze zelf bouwen in ons atelier, kunnen we ook heel goed inspelen op de wensen en ideeën van onze klanten en werken we ook op maat”, zegt Zoë Van Laarhoven.

Opendeurdagen

Naast een nieuwe naam, werden ook een nieuw logo, huisstijl en een volledige nieuwe website ontwikkeld. “Om de mensen kennis te laten maken met onze nieuwe naam en ons atelier houden we op zaterdag 19 en zondag 20 november onze eerste Wellnezdagen, ofwel opendeurdagen”, klinkt het. “Op die manier kunnen de mensen een kijkje komen nemen in ons atelier en onze sauna’s en hottubs in real life komen bezichtigen. En dit alles in een heel sfeervol en gezellig kader, want we gaan Finland een klein beetje naar Ravels brengen”, besluit Anke. “En om mensen helemaal nieuwsgierig te maken: tijdens onze Wellnezdagen lanceren we ook onze allernieuwste sauna. Een volledig nieuw model.”

De opendeurdagen van Wellnez Atelier vinden op zaterdag 19 en zondag 20 november plaats, telkens van 10 tot 18 uur aan de Kanaaldijk 4B in Ravels.

Volledig scherm Een sauna en hottub van Wellnez Atelier © RV

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.