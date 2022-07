Ravels laat kinderen ravotten op speelpleinen

Kempen Oproep van politie: “Zoek geen verkoeling in onbewaakte waterplas­sen en kanalen”

De Politie Regio Turnhout doet een oproep om de komende dagen zeker géén verkoeling te zoeken in vijvers, waterplassen en kanalen waar er geen bewaking is. Op die plaatsen is het niet zonder risico om te zwemmen of zelfs pootje te baden.

