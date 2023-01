Raad van State roept op tot overleg over kippenhouderij Kattenbos in Reusel

Turnhout Politie zoekt getuigen van zware vechtpar­tij in Kwakkel­straat

De politie is op zoek naar getuigen van een zware vechtpartij op de hoek van de Smalvoortstraat en de Kwakkelstraat in Turnhout. Daar raakte in de nacht van 5 op 6 januari een man zwaargewond.

26 januari