PvdA-voorzitter Sent wil meer weten over Veldhovens initiatief om meer groente en fruit te doneren aan de Voedselbank

VELDHOVEN - De landelijke partijvoorzitter van de PvdA Esther-Mirjam Sent brengt op 1 maart een bezoek aan Veldhoven. Tijdens een bijeenkomst in Veldwijzer aan de Sterrenlaan staat armoede in de brede zin van het woord centraal.

Het Veldhovense initiatief over het doneren van meer groente en fruit aan de voedselbank is ook doorgedrongen tot de regionale, provinciale en landelijke politiek. Het maakte de landelijke partijvoorzitter van de PvdA, Esther-Mirjam Sent, nieuwsgierig naar wat er allemaal gedaan wordt in Veldhoven.

Publiek krijgt ruim de gelegenheid

De rode draad van een gevarieerd programma op 1 maart is de vraag: wat doen jullie nu al en wat zou je nog meer willen aanpakken in Veldhoven zodat zoveel mogelijk mensen kunnen (blijven) meedoen? Onder leiding van Jos Bosch, bestuurslid PvdA Regio Eindhoven, krijgt het publiek ruim de gelegenheid om mee te denken, te praten en te schrijven.

Fiona Bijl

Het programma start om 13.30 uur in de huiskamer van Veldwijzer met een intro met videoboodschappen en presentaties. Op het programma staan verder een vraaggesprek met Sent en de presentatie ‘De impact van armoede’ door Fiona Bijl. Bijl is budgetcoach/schuldhulpverlener, raadslid in Reusel-De Mierden en kandidaat Provinciale Staten.

Aansluitend vindt een paneldiscussie plaats waarin deskundigen zitten van onder meer Woonstichting Thuis, Swove, Cordaad Welzijn, de voedselbank en zorginstellingen.

Aanmelden voor de bijeenkomst is verplicht. Dat kan via afdelingpvda@gmail.com of 06-20607565.