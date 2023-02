Problematiek van zwerfvuil stijgt sterk: “We moeten allemaal onze verantwoordelijkheid nemen”

Elke week gaan er in Vlaanderen Mooimakers op pad om zwerfafval te verzamelen. Dat is ook het geval in Ravels. Daar is Mariette de trekker van het project. Wekelijks trekt ze er op uit in haar dorp om zwerfvuil te ruimen. “Mariette houdt jaarlijks bij wat ze verzamelt en ze stelt jammer genoeg vast dat het helemaal niet de goede kant opgaat met de hoeveelheid zwerfvuil die rondslingert langs de Ravelse wegen”, zegt burgemeester Walter Luyten.

Kleine vrachtwagen

De gemeente Ravels ziet de stijgende cijfers met lede ogen aan. Zeker omdat dezelfde trend zich ook doorzet bij de sluikstorten. In 2021 werden 124 sluikstorten geruimd. In 2022 waren dit er 142. “Het is onacceptabel dat er zoveel zwerfvuil is. We moeten allemaal onze verantwoordelijkheid nemen en zorgen dat we ons afval op de juiste manier weggooien. Laten we samen werken aan een schonere gemeente voor nu en in de toekomst”, roept Walter Luyten op. “Zwerfvuil en sluikstort kosten de lokale overheid immers handenvol geld. Geld dat veel nuttiger kan besteed worden. Ook de milieu-impact is niet gering. Denk maar aan de plastic soep, dieren die verstrikt geraken in zwerfvuil of zwerfvuil dat via het veevoeder in magen van weidedieren terechtkomt. Jaarlijks sterven er in België 50 koeien door het eten van een weggegooid blikje dat mee tot veevoeder vermalen wordt.”