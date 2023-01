Politie voert actie tegen woninginbraken na inbrakengolf in Retie

De actie tegen woninginbraken werd zaterdagavond van 18 uur tot 2 uur georganiseerd. Verschillende ploegen voerden patrouilles uit. “We kozen er tijdens de actie voor om ons maximaal over het grondgebied te verspreiden en veelvuldig aanwezig te zijn in de inbraakgevoelige buurten, zowel met herkenbare als met onherkenbare dienstvoertuigen”, klinkt het bij de politie. “Het opzet van de actie was om onze aandacht te richten op de aanwezigheid van voertuigen en personen die gelet de omstandigheden best gecontroleerd werden op hun aanwezigheid in een bepaalde buurt.”