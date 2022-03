Politie vindt vermiste man (82) terug

De man was maandagochtend rond 7.50 uur bij zijn woning in het centrum van Ravels vertrokken. “Hij draagt een blauwe jas, blauwe broek, donkerblauwe sneakers en een zwarte rugzak”, klonk het bij de politie. “De man is 82 jaar oud en is mogelijk wat verward en hulpbehoevend. De kans bestaat dat hij op de bus gestapt is, al is dit niet zeker.”