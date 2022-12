Politie Kempen Noord-Oost kondigt nieuwe snelheidscontroles aan

Wuustwezel KEMPENSE KLEPPERS. Miljoenen kinderen spelen wereldwijd met Clics uit Wuustwezel: “Geen enkele winkel wilde ze... tot ik een huis van 700.000 blokjes liet bouwen”

Vele miljoenen kinderen in tientallen landen hebben er zich al kostelijk mee geamuseerd: de speelgoedblokjes van Clics. En nee, die rollen niet in China uit een fabriek. Vanuit Wuustwezel heeft Hedwig Van Roy er een wereldsucces van gemaakt, en dat met amper 17 personeelsleden. “Lego is nog een heel pak groter dan ons, maar Clics is wel een evergreen geworden.” Ondertussen is de ondernemer ook nog met een bijzonder ‘nevenproject’ gestart: drijvende zonnepanelen.

3 december