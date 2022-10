Pikdonkere nacht in Ravels: gemeente dooft alle lichten tijdens Nacht van de Duisternis

Elk jaar in oktober organiseert Bond Beter Leefmilieu samen met de Vereniging voor Sterrenkunde en Preventie Lichthinder vzw de Nacht van de Duisternis. Dit jaar gaat de actie door op acht oktober. Vandaag is het in Vlaanderen door de toenemende straatverlichting bijna nergens meer echt donker. Dit terwijl de verlichting heel wat energie verbruikt, terwijl we in tijden van hoge energieprijzen de kosten allemaal willen drukken. Bovendien kan al dat kunstmatig licht ons lichaam ook in de war brengen, aangezien onze biologische klok door de cyclus van dag en nacht wordt gestuurd.