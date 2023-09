Oud schoolhuis gerenoveerd tot moderne archief voor heemkundekring: “Er komt nog sarcofaag om zeer gevoelige materialen te beschermen”

Speelkaar­ten­mu­se­um lanceert filmpjes die werking van machines demonstre­ren: “Voor als de drukkers er niet zijn”

Het Speelkaartenmuseum in Turnhout wil bezoekers nog meer onderdompelen in de wereld van het traditionele drukproces van speelkaarten. “Omdat de drukkers niet altijd aanwezig kunnen zijn voor demonstraties, is er per machine een filmpje opgenomen om de werking ervan te demonstreren”, klinkt het.