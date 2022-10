Opvallende kunstwerken wijzen toeristen op belang van landbouw: “Stalen contouren in de vorm van een stal”

Ravels/Arendonk/Oud-TurnhoutVanaf de lente verrijzen er in Ravels, Oud-Turnhout en Arendonk enkele opvallende kunstwerken in het landschap. De kunstwerken zijn stalen contouren in de vorm van een stal. Ze moeten inwoners, passanten en toeristen attent maken op het belang van land- en tuinbouw voor deze streek. “De stalen silhouetten zetten het belang van de sector op een originele manier in de kijker”, zegt Hans Heylen, schepen in Ravels.

Landbouwers in het Turnhouts Vennengebied voeren al een hele tijd regelmatig actie tegen het stikstofbeleid van de Vlaamse regering. Maar ook met kunst kan het belang van land- en tuinbouw in de regio aangekaart worden. Volgende lente verrijzen in Arendonk, Ravels en Oud-Turnhout een aantal opvallende stalcontouren, als nieuwe blikvangers in het landschap. Het zijn kunstwerken die inwoners, passanten en toeristen attent maken op het belang van land- en tuinbouw voor deze streek.

Typische stal

De constructies, in een opvallende gele kleur, zijn ontworpen door het Gentse architectenduo Floris Vincke en Hannah De Vidts. Hun ontwerp kwam als winnaar uit de bus na een oproep van het provinciebestuur. De jury was gecharmeerd door de krachtige eenvoud van hun voorstellen. “We zijn heel blij met het nieuws. Floris en ik zijn erg geïnteresseerd in het snijvlak tussen kunst en architectuur, en hoe je daarmee beleving kan creëren. De opdracht voor de blikvangers paste dan ook helemaal binnen ons werkveld”, reageert Hannah De Vidts. “De basis van ons ontwerp is in dit geval altijd dezelfde eenvoudige, krachtige en herkenbare figuur: een stalen contour in de vorm van een typische stal, als symbool voor de landbouw. Die contouren brengen we samen in drie verschillende composities, die inspelen op de context en het landschap van elke locatie. Zo werken we in Arendonk met de hoogteverschillen van de Tafelberg en in Oud-Turnhout met de omgeving van de kiosk bij het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten.”

Volledig scherm Visualisatie van het ontwerp bij de Tafelberg in Arendonk, gemaakt door Floris Vincke en Hannah De Vidts © RV

Volgens Kathleen Helsen, gedeputeerde voor Plattelandsbeleid, zullen de blikvangers uitnodigen om zowel het landschap als het kunstwerk van naderbij te bekijken. “De vorm van de stalcontouren legt een subtiele en toch duidelijk herkenbare link met de landbouw en de verwevenheid met de natuur, twee beeldbepalende elementen voor deze regio.”

Originele manier

De kunstwerken zullen in het voorjaar van 2023 geplaatst worden in de drie gemeenten. De betrokken gemeentebesturen zijn alvast enthousiast. “In Ravels is landbouw het kloppende hart van de gemeente. De stalen silhouetten zetten het belang van de sector op een originele manier in de kijker. We kunnen zo, samen met de land- en tuinbouwers, het verhaal van ons landschap vertellen aan iedereen die in onze mooie streek woont of er op bezoek komt”, zegt Hans Heylen, schepen voor Toerisme in Ravels.

“Vanop de Tafelberg zie je goed hoe landbouw en natuur samen het landschap vormen. Met een blikvanger op die locatie krijg je daar nog meer oog voor. De Arendonkse blikvanger doet bovendien wat denken aan een paviljoen en zet zo misschien wel gezinnen aan tot een spontaan spel”, zegt Arendonk schepen voor Toerisme An Hermans.

De drie gemeenten denken er aan om een fietsroute uit te werken die de drie blikvangers met elkaar verbindt.

Volledig scherm Floris Vincke en Hannah De Vidts maakten het ontwerp van de kunstwerken © RV

