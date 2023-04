Open dag kinderopvang Lage Mierde

Bestuur­ster gewond bij botsing op kruispunt

De bestuurster van een auto is woensdagnamiddag gewond geraakt bij een verkeersongeval op het kruispunt van de Noord-Brabantlaan met de Steenweg op Mol in Turnhout. Het ongeval gebeurde rond 14.45 uur. Twee auto’s botsten er op elkaar. In één van de wagens liep de 22-jarige bestuurster L.S. uit Ravels verwondingen op. Ze is naar het ziekenhuis gebracht.