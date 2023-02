Op zoek naar de Big Five en een ‘blaosprobleem’ in de optocht van Pezerikkengat

Grote commotie in Centrum voor Illegalen nadat bewoner (38) in hongersta­king overlijdt, medebewo­ners breken dagzaal af

Woensdagnamiddag moest de politie uitrukken voor een grote interventie in het Centrum voor Illegalen op Merksplas-Kolonie. De aanleiding was het bericht van het overlijden van een van de medebewoners, een 38-jarige man uit Georgië die in hongerstaking was.