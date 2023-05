Ook in Spaarnwoude levert Awakenings veel geluidsklachten op: ‘Dat komt door het weer’

LEZERSBIJDRAGE Laura Weterings uit Poppel lanceert dromerige verhalen­bun­del 'Beestige dromen’

Laura A.J. Weterings (44) uit Poppel heeft met ‘Beestige dromen’ opnieuw een verhalenbundel uitgebracht. Met de dromerige kortverhalen die in het boek verwerkt zijn, wil ze de lezer in trance brengen. “De verhalen creëren een kort moment waarin de lezer even uit deze wereld ontsnapt en in een merkwaardige droom terechtkomt.”