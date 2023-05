Onkruid heeft vrij spel nu Kees van Rooij zelf rust op de begraafplaats van Goirle: ‘Ge wordt hier gemist’

Diessen moet nog wel even wachten op nieuwe pinauto­maat; buit plofkraak waarschijn­lijk klein

DIESSEN - De buit bij de plofkraak in Diessen is vermoedelijk niet groot. De kiosk met pinautomaat in het dorp werd zondagnacht in zijn geheel opgeblazen. Het gebouwtje keert in elk geval niet terug. Wel doet Geldmaat onderzoek waar een nieuw pinautomaat kan komen in het dorp.