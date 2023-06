Ongeluk bij instappen in luchtballon van bedrijf uit Goirle: 65-jarige vrouw raakt bekneld onder mand

Inbrekers stelen elektri­sche fiets uit magazijn

In de Hertoginstraat in Turnhout werd woensdagnamiddag een inbraak vastgesteld. De politie kreeg rond 18 uur melding dat onbekenden zich toegang hadden verschaft tot een magazijn. De daders gingen aan de haal met een elektrische fiets die in het magazijn stond gestald. De dieven zijn spoorloos.