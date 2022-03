Olaf en de smurfen present op kindercarnaval

Het is 50 jaar geleden dat de eerste kindercarnavalsstoet in Weelde uitging. De eerste keer was in 1972. Door corona viel het vorig jaar allemaal in duigen, maar dit jaar kon het eindelijk weer doorgaan. De kinderen en hun ouders hadden in elk geval hun best gedaan. Zoals de mooie smurfenwagen en het huisje van Gargamel of de reuzegrote Olaf op skilatten.