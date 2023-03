Nog twee arrestaties in onderzoek naar mishandelde drugscrimineel bij wie ‘Dief' in voorhoofd werd gekerfd

Twee gemeentearbeiders troffen op 23 februari in de namiddag het zwaar verminkte lichaam van Henry W. aan in een gracht in Poppel. De arbeiders waren op dat moment aan het werk op de AA-valleiroute in Ravels. Drugscriminelen hadden het 37-jarige slachtoffer zwaar aangepakt. De foltering bleef niet beperkt tot het amputeren van twee vingerkootjes van de middenvinger van Henry W. De amputatie gebeurde met een beitel en een schaar. De bestolen drugsbende knipte ook een stuk van zijn oor, bewerkte zijn ruk met een mes waarna ammoniak in de wonden werd gegoten. Tot slot kerfden zij met een breekmes ‘Dief’ in het voorhoofd. Het slachtoffer Henry W. zou in een loods in Antwerpen zijn vastgehouden. Na twee dagen van foltering werd hij vrijgelaten en op de terugweg naar Nederland in Poppel uit de auto gegooid.