Nieuwe walwoningen die A58-herrie dempen kosten 6,4 à 7,7 miljoen euro: VVD Goirle zet er hoog op in

Stad Turnhout trapt zomervakan­tie op gang met Binkies Kinderfes­ti­val

In Turnhout is de start van de zomervakantie al jaren synoniem voor Binkies Kinderfestival. Het leukste festivalterrein voor kinderen in het Raadsherenpark zal ook dit jaar de jonge festivalgangertjes flink verwennen. Niet alleen met muziek, maar ook met tal van activiteiten en attracties.