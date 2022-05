Nieuwe ramen maken ecologische voetafdruk van basisschool Klimop kleiner

Om de ecologische voetafdruk verder te verkleinen, werd hoogrendementsglas geplaatst in de ramen van de schoolgebouwen van de Klimop in Ravels-Eel. “De aluminium kozijnen bleven behouden. Het glas was al dubbel glas, maar had een U-waarde van 3,04 W/m²K. Het nieuwe glas heeft een waarde van 1,00 W/m²K. De U-waarde weerspiegelt de isolatiewaarde van het glas”, klinkt het. “In het lage gebouw kozen we aan de zonnekant voor zonwerend glas om oververhitting in de zomer tegen te gaan. Alle beglazing op een hoogte lager dan 90 centimeter is veiligheidsglas. De Velux dakramen werden niet vervangen omdat die energetisch beter scoren. Dat zou dus nauwelijks energiebesparing opleveren.”