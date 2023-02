Nieuwe namen bekend voor Best Kept Secret (en De Staat speelt er 3 keer)

Dagindeling

Ook is er meer bekend over de dagindelingen van 9 - 11 juni. Mogelijk sluiten The Chemical Brothers vrijdag, Oscar and the Wolf de zaterdag en Aphex Twin zondag af.

Andere namen

Naast de headliners zijn ook de volgende bands en artiesten al vastgelegd: The 1975, Interpol, The Mars Volta, Caroline Polachek, Two Door Cinema Club, Goldband, Personal Trainer, The Voidz, Arlo Parks, Kurt Vile & The Violators, Christine and the Queens, Julia Jacklin, Joey Valence & Brae, The Comet Is Coming, Gretel Hänlyn, Röyksopp en Somebody’s Child.