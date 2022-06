Nieuwe infoborden voor alle speelterreinen

De gemeentelijke technische diensten van Ravels plaatsten onlangs nieuwe infoborden aan alle speelterreinen. De bestaande borden waren dringend aan vervanging toe omdat belangrijke gegevens op het bord niet meer zichtbaar waren. “Het is belangrijk dat al deze speelplekken goed zichtbaar zijn. Door het plaatsen van kindvriendelijke borden maken we niet alleen duidelijk dat er een speelplek is waar kinderen naar hartenlust kunnen spelen, maar manen we tegelijkertijd de weggebruikers ook aan om extra voorzichtig te zijn in deze omgeving“, zegt burgemeester Walter Luyten.



Honden

De gemeente maakte ook van de gelegenheid gebruik om de borden te onderwerpen aan de nieuwe huisstijl van de gemeente. Naast de vermelding dat vuur maken verboden is, afval in de afvalbak hoort en brommers niet toegelaten zijn, werd er bijkomend ook op vermeld dat honden aangelijnd dienen te worden op het speelterrein. “Toen ik hoorde dat kinderen worden afgeremd in hun spel door loslopende honden en de hondenpoep die op het speelterrein wordt achtergelaten, vond ik dat we het daar niet konden bij laten”, zegt schepen van jeugd Patrick Van den Borne. “Met deze nieuwe infoborden willen we baasjes wijzen op hun verplichtingen. Hoe lief je hond ook is, het is heel belangrijk dat honden, hoe groot of klein ze ook zijn, aan de leiband blijven. Dit zowel voor andere bezoekers als voor zichzelf.”