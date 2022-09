Nieuwe grasdallen voor Schootseweg

Kortrijk / Turnhout Voor maar liefst 230.000 euro mensen opgelicht via zogezegde sms van zoon: Man (26) riskeert 3 jaar cel

In enkele maanden tijd werden over heel Vlaanderen maar liefst 67 mensen opgelicht via phishing. Ze kregen allemaal zogezegd een sms’je van hun zoon waarin ze vroegen om dringend geld te storten. Zo werd voor maar liefst 230.000 euro winst gemaakt. Eén Nederlander die destijds in Turnhout woonde riskeert nu drie jaar cel. “Hij maakte deel uit van een bende en speelde slechts een kleine rol”, pleitte zijn advocaat.

14 september