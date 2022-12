Nieuw fietspad loopt maanden vertraging op door slechte ondergrond: “Fundering is nier draagkrachtig genoeg”

RavelsDe aanleg van het fietspad langs Vooreel en Moleneinde in Ravels zal enkele maanden langer duren dan verwacht. Normaal had het fietspad al klaar moeten zijn, maar de fundering blijkt niet draagkrachtig genoeg te zijn.

Sinds 1 augustus is een aannemer bezig met de aanleg van een fietspad langs de Vooreel en het Moleneinde in Ravels. De gemeente besliste er een fietspad aan te leggen om het fietsen er aangenamer en verkeersveiliger te maken. Normaal zou er op dit moment al gefietst kunnen worden op het fietspad, want de aannemer zou de werken eind 2022 beëindigen. Door onvoorziene omstandigheden zal het fietspad achter pas over enkele maanden gebruikt kunnen worden. De aanleg heeft vertraging opgelopen. “De werken hebben een achterstand opgelopen omdat de fundering onder het nog aan te leggen fietspad niet draagkrachtig genoeg is. Begin januari zal daarom de fundering ingefreesd worden met cement om dan vervolgens begin februari het fietspad te betonneren. Aansluitend zullen de bomen aangeplant worden en zal de overige afwerking gebeuren”, klinkt het bij de gemeente Ravels. “Aan de aannemer werd gevraagd om de asfaltering van het tussenliggende stuk rijbaan, die oorspronkelijk gepland was tijdens de paasvakantie, vooruit te schuiven in de planning en aaneensluitend uit te voeren.”

Weersomstandigheden

Het is niet uit te sluiten dat ook de resterende werken nog verder vertraging oplopen. De bijgestelde timing is immers onder voorbehoud van de weersomstandigheden. “In periodes van vrieskou kan er immers niet gestart worden met het storten van het beton voor het fietspad. Werken met beton in de winter is geen evidentie. Zodra het minder dan 3 graden is, moeten er voorzorgsmaatregelen getroffen worden. Bij lagere temperaturen wordt het immers moeilijker om stortklaar beton te plaatsen en te verwerken. Bij vriestemperaturen kunnen er zelfs vorstschade en scheuren ontstaan bij jong beton en dat is iets wat we sowieso willen vermijden”, aldus nog het gemeentebestuur.

Omleiding

Tot het einde van de werken blijven de huidige verkeersmaatregelen van kracht. Het gemotoriseerd verkeer blijft de omleiding via de N12 (Turnhoutseweg-Klein Ravels) en N137 (Kerkstraat-Peelsestraat) in beide richtingen volgen. De Stadstraat blijft toegankelijk voor plaatselijk verkeer en fietsers. “Omdat de werken aan het fietspad zich situeren na de Hogevoorstraat enerzijds en de Zuid-Heikant anderzijds, zal het gedeelte vanaf de kerk in Ravels-Eel tot de Hogevoortstraat én het gedeelte vanaf de Weeldestraat (N12) tot de Zuid-Heikant weer opengesteld worden voor alle verkeer. Het containerpark is dan ook weer toegankelijk via de Hogevoortstraat.”

