Niemand dacht dat ze ooit nog zo ver zou komen; Jennifer (26) lag een halfjaar in coma en nu staat ze weer dankzij speciale lift

autosport Julie Kenis en Bjorn Clauw zegevieren in VHRS in South Belgian Rally

Afgelopen weekend werd in en rond Vresse-sur-Semois de tweede manche van het Belgian Rally Championship verreden. Parallel met de snelheidsrally was er ook een regelmatigheidswedstrijd voor oudere auto’s of historics en in die categorie was de zege voor Julie Kenis in de kleuren van G&A Motors in Turnhout.