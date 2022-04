Nick opent tweede groentewinkel in jaar tijd: "Op plaats waar vader 33 jaar geleden begon onder twee parasols”

Weelde/TurnhoutNick Jacobs uit Weelde (Ravels) heeft zijn tweede groente- en fruitwinkel in één jaar tijd geopend. Na zijn winkel in Turnhout blaast hij nu aan de Bredaseweg in Weelde-Statie nieuw leven in de winkel die zijn vader Ronny een half jaar geleden sloot. “Ik ben hier in 1989 begonnen met twee parasols”, zegt Ronny.

In juli vorig jaar opende hij aan de Steenweg op Diest in Turnhout de groente- en fruitwinkel ‘Het Seizoen’. Nu heeft Nick Jacobs ook een gelijknamige winkel geopend langs de Bredaseweg in Weelde-Statie. Hij opende de winkel op de plaats waar zijn vader ruim 32 jaar ‘Jacobs Groenten en Keurfruit’ uitbaatte. Ronny sloot de winkel begin oktober om met pensioen te gaan. “In mei 1989 ben ik er hier aan begonnen”, blikt Ronny Jacobs terug. “Ik heb de zaak destijds zelf opgestart. Voordien werkte ik in een slachthuis, maar dat lag me na een tijd niet meer. Op de weg tussen Kasterlee en Geel zag ik fruitkramen staan. Ik stopte er wel eens voor een praatje. Zo ben ik op het idee gekomen. Want in deze buurt bestond dat destijds nog niet.”

Parasols

Ronny wilde zijn winkel aanvankelijk starten aan de rotonde in Merksplas. Hij moest er echter te lang wachten op een vergunning en waagde zijn kans in Weelde. “Ik begon met twee parasols, maar toen het winter werd ging dat niet meer. Ik plaatste daarom een kraam, maar had die blijkbaar te ver naar de straatkant gezet. Ik moest de kraam terug afbreken. In 1995 heb ik dan uiteindelijk deze winkel gezet.”

Focus op seizoenen

Zoon Nick Jacobs richtte de winkel de voorbije maanden opnieuw in en heropende met een vernieuwd concept onder de naam ‘Het Seizoen’. “Wij leggen de focus op de seizoenen. In veel groente- en fruitwinkels krijg je het supermarktgevoel. Het gevoel dat er altijd alles is van groenten en fruit. Ik wil me daar tegen afzetten. Wij focussen op wat er echt lekker is in een bepaalde periode van het jaar”, verklaart Nick de naamswijziging. “Ik liep er al een tijdje mee rond in mijn hoofd. Ik ben een tijdje vertegenwoordiger geweest bij Mars. Daarbij bezocht ik allerlei supermarkten. Ik merkte dat voor hen de focus op seizoenen moeilijker is. De winkel in Turnhout is bijna één jaar open. We hebben er elk seizoen al eens doorlopen, en we zien dat het werkt.”

Grote boom

In het midden van de nieuwe winkel staat – net als in de winkel in Turnhout – een grote boom. Omdat je aan een boom altijd kan zien welk seizoen het is. Behalve de boom veranderde Nick ook de rest van de inrichting. “Eerst was het een klassieke groente- en fruitwinkel met een bedieningstoog. Voortaan werken we met kleinere eilandjes waar verschillende categorieën aan producten staan. De winkel is semi-zelfbediening. Er is altijd iemand om klanten te helpen. Maar het kan evengoed dat mensen een mandje pakken en zelf producten nemen. We hebben ook in beide winkels een inloopkoeling. Zodat we alles goed vers kunnen houden, zonder dat het ergens apart moet liggen.”