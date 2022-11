Natuurpunt zoekt helpers om bos aan te planten in Overbroek

Natuurpunt plant dit najaar op 25 plaatsen in Vlaanderen in totaal meer dan 65 ha bos aan. Dat is onder andere het geval aan Overbroek in Poppel. Dit plantinitiatief op Overbroek is zelfs één van de grotere plantacties in Vlaanderen. “Bij het beheer van het 65 hectare grote domein Overbroek zetten wij vooral in op waterberging en bebossing. We streven ernaar dat het water vooral ter plekke geborgen wordt en dus niet te veel afvloeit. En bebossen dus. Dat gaan we doen tijdens twee weekenden”, vertelt Fred Geysels van Natuurpuntkern Ravels.

Kinderen

Op de zaterdagen 26 november en 3 december en op zondag 4 december 2022 wordt het bos aangeplant. Voor de zaterdagen hebben reeds enkele bedrijven zoals Soudal en Kuehne+Nagel toegezegd om mee te helpen. “Zondag 4 december is voor ons hét moment om het grote publiek te laten deelnemen aan de bosaanplant. Iedereen is welkom vanaf 9.30 uur en het einde is voorzien ergens tussen 15 en 16 uur. Je komt wanneer het je past, al is het maar voor een uurtje”, klinkt het. “Een boom planten is trouwens echt niet moeilijk. Uitleg wordt ter plekke gegeven. Leuk om met je kinderen te doen terwijl de herfstbladeren rond je hoofd dwarrelen. Breng ze gerust mee. Warme soep, warme drank of iets fris wordt voorzien.”

Wandeling

Wie mee komt planten, voorziet best werkhandschoenen, laarzen en als het kan ook een spade. “Voor de liefhebbers is er na de noeste arbeid de gelegenheid om deel te nemen aan een gegidste wandeling door het domein. Zo leer je het gebied nog beter kennen.”

Wie op 4 december al andere plannen heeft, is ook op 26 november in de namiddag of op 3 december tussen 10 uur en 15 uur welkom. Ook dan word je getrakteerd op warme soep, warme drank of iets fris. Je vindt de locatie links van de woning aan Overbroek 33.

