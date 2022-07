MOOOV brengt films in openlucht met ‘The Velvet Queen’ op 19 augustus in het Boshuis

Ravels Inbrekers forceren raam in Jachtweg

In de Jachtweg te Ravels is donderdagochtend een inbraak vastgesteld. Vermoedelijk dateert die al van dinsdagnacht, want de bewoners waren met vakantie. De dieven hebben een raam geforceerd en hebben daarna de woning overhoop gehaald. Of ze ook daadwerkelijk iets gestolen hebben, is nog onbekend.

14 juli