Mooiste alpaca’s van het land verzamelen in Weelde-Depot

Babybier van moedermelk? Dan moet je op 1 april in de Efteling beter opletten

TILBURG - Van Babybier tot Bieb Flirt: het was andermaal prijs met de grappenmakers op 1 april. Dat oude boekje in Alphen was een echte instinker, maar zou de Efteling veel van zijn gasten bij de neus hebben weten te nemen?