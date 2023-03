Minder WW-uitkeringen in Hilvarenbeek

Benefiet­con­cert voor Oekraïense burgers in nood in Sint-Franciscus­kerk

Liefhebbers van koormuziek kunnen op zondag 26 maart terecht in de Sint-Franciscus van Assisikerk in Turnhout. Vocaal ensemble Capriccio, kamerkoor Pizzicanto, koperkwintet Potters Brass en Gaudioso slaan die dag de handen in elkaar voor een benefietconcert ten voordele van burgers in nood in Oekraïne.