Minder openingsuren voor Covid-testcentrum in Weelde

Lille/Kasterlee Lille en Kasterlee treden toe tot Stadsregio Turnhout: “We waren weeskind­jes in de Kempen”

Het samenwerkingsverband Stadsregio Turnhout breidt uit met de gemeenten Kasterlee en Lille. De stad Turnhout en de gemeentes Beerse, Oud-Turnhout, en Vosselaar vergroten op die manier hun slagkracht nog meer. Er wordt wel gezocht naar een nieuwe naam, want in Lille houden ze zo niet van het woordje ‘stad’. “Deze stap is de meest logische omdat we beiden al in dezelfde politiezone en de zelfde brandweerzone zitten”, zegt schepen Luc De Backer (Inzet).

24 maart