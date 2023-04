Man uit Hilvarenbeek steelt busje met draaiende motor, maar beseft niet dat er een gps-tracker in zit

BREDA/HILVARENBEEK - Een bus vol werktuig met draaiende motor én de sleutel in het contact. Het was voor de 33-jarige man uit Hilvarenbeek te verleidelijk. Hij stapte in, reed naar huis en pakte daar een laptop uit de gestolen bus. ,,Ik weet ook niet wat me bezielde, ik had de bus niet nodig of zo.”