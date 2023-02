Man met afgehakte vinger aangetroffen in Poppel: “Foltering binnen drugsmilieu”

Het slachtoffer is een man van 37 jaar uit Nederland. De man zou ontvoerd zijn in Eindhoven. Hij werd uiteindelijk donderdagnamiddag aangetroffen op straat in Poppel, nadat hij vlak over de grens gewond was gedumpt. Agenten van de politiezone Kempen Noord-Oost en een ziekenwagen snelden ter plaatse. De man werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Hij verkeerde niet in levensgevaar, maar is minstens één vinger kwijtgeraakt door de foltering die hij heeft moeten doorstaan tijdens zijn ontvoering. “De ontvoering en foltering kaderen in het drugsmilieu”, vertelt een woordvoerder van het parket in Antwerpen. “Vrijdagnamiddag werd een verdachte in het onderzoek aangehouden.”